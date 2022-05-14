Bir adres sordular başlarına gelmeyen kalmadı! "Kendimizi korumasaydık onlar bizi öldürecekti"

Kaçmaya çalıştık ama bizi kovalayıp, yakaladılar. Hiç bilmediğimiz bir yer olunca da nereye doğru kaçacağımızı da bilemedik. Aracın önünü kesip taş ve sopalarla araza zarar verdiler. Konuşmak için aşağıya indiğimizde kafamızda şişe kırdılar. Başımıza taşla vuracakken kendimizi korumak için bıçağı rastgele salladım. Böyle olmasını istemezdik ama bizi orada öldürebilirlerdi. Tanımadığımız 4 kişilerdi ve hiç bilmediğimiz bir yerdi. Böyle olmasını istemezdik" dedikleri öğrenildi. Darp raporu olan iki arkadaşta karşı taraftan şikayetçi oldu.

ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde karşı taraftaki kişilerin alkollü oldukları tespit edildi. Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T'nin saldırı sırasında telefonla aradıkları arkadaşları Mustafa D'nin telefonla tüm olup biteni duyduğu, bu sırada yanında bulunan annesi ve anneannesi de bilgi sahibi olarak ifade verdikleri belirtildi.