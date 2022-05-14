Bir adres sordular başlarına gelmeyen kalmadı! "Kendimizi korumasaydık onlar bizi öldürecekti"

Olay geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın ikinci gecesi ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşandı. Konya kent merkezinde oturan Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T., Ermenek'te oturan çocukluk arkadaşları Mustafa D'yi hem ziyaret etmek hem de Konya'ya getirmek için yola çıktı. İlk kez gittikleri ilçede köy yolunu kaybeden arkadaşlar, mezarlık yanında oturan 4 kişiye köy yolunun adresi sordu.
"ALAKASIZ BİR YERE GÖTÜRMÜŞLÜR"
Orada oturan kişilerde bizi takip edin diyerek araçları ile yola çıktı. Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T., yarım saat boyunca aynı yerde dolaştırıldıklarını fark edince neden böyle yaptıklarını sordu. Bunun üzerine karşı taraf hakaretlere ve küfürlere başladı. Olay yerinden ayrılmak isteyen arkadaşlara izin vermeyen grup, arkadaşların aracına zarar vermeye başladı. Konuşmak için aracından inen Ramazan Y'nin kafasında şişe kıran grup, Ahmet İkbal T'nin kafasına da taşla vurmaya çalıştı. Eline bıçak alan Ahmet İkbal T. kendilerini korumak için bıçağı rastgele salladı. Mehmet Deniz Balcı (17) aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Barış Dikici'nin (42) ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
"BİZE ZARAR VERECEKLERDİ"
Olay sonrası yanına geldikleri arkadaşları Mustafa D.'nin yanına giden Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T., kısa süre sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa D. serbest bırakıldı. Her iki arkadaşta ifadelerinde, "Biz sadece adres sorduk. Bizi alakasız bir yere götürüp küfür ve hakaret ettiler.
Kaçmaya çalıştık ama bizi kovalayıp, yakaladılar. Hiç bilmediğimiz bir yer olunca da nereye doğru kaçacağımızı da bilemedik. Aracın önünü kesip taş ve sopalarla araza zarar verdiler. Konuşmak için aşağıya indiğimizde kafamızda şişe kırdılar. Başımıza taşla vuracakken kendimizi korumak için bıçağı rastgele salladım. Böyle olmasını istemezdik ama bizi orada öldürebilirlerdi. Tanımadığımız 4 kişilerdi ve hiç bilmediğimiz bir yerdi. Böyle olmasını istemezdik" dedikleri öğrenildi. Darp raporu olan iki arkadaşta karşı taraftan şikayetçi oldu.
ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde karşı taraftaki kişilerin alkollü oldukları tespit edildi. Ramazan Y. ve Ahmet İkbal T'nin saldırı sırasında telefonla aradıkları arkadaşları Mustafa D'nin telefonla tüm olup biteni duyduğu, bu sırada yanında bulunan annesi ve anneannesi de bilgi sahibi olarak ifade verdikleri belirtildi.