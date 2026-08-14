Bir aile sele kapıldı: 3 ölü

Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yaptıkları sırada kızları ile birlikte sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca'nın da cesedine ulaşıldı. Anne ve kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybederken baba Mehmet Kırca ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde önceki gün saat 16.00 sıralarında etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Zıva Deresi taştı, yollar ve tarım arazileri sel sularıyla kaplandı. İstanbul'dan memleketleri Hamzalı köyüne tatile gelen Kırca ailesi, dere kenarında piknik yaptığı sırada bir anda sel sularının arasında kaldı. Aniden yükselen dere debisi yaklaşık 3 metreye ulaşırken, baba Mehmet Kırca sulara kapıldı. Mehmet Kırca'yı kurtarmaya çalışan eşi Zekiye (57) ve kızları Burçin (26) ile Burcu da (31) akıntıya kapıldı. Çevreden gelen köylüler, çığlık sesleri üzerine olay yerine giderek Mehmet Kırca'yı dereden çıkarmayı başardı. Ancak eşi Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 80 kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarında Burçin Kırca'nın cansız bedeni ise olay yerinin yaklaşık 25 kilometre uzağında, Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Dün sabah çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de saat 07.30 sıralarında olay yerinin yaklaşık 4 kilometre uzağında ulaştı.

YENİ EVİ GÖRECEKLERDİ

İstanbul'da yaşayan ailenin bir gün önce İstanbul'dan Görele'ye bağlı Hamzalı köyüne geldiği öğrenildi. Baba Mehmet Kırca'nın yaklaşık iki yıl önce köyde iki katlı bir ev yaptırmaya başladığı, kızlarının ise yeni evlerini görmek için memlekete geldiği belirtildi. Yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Hamzalı Köyü Muhtarı Seyfi Kaya, "Köyde evleri olmadığı için 20 yıldır köylerine gelemeyen Burcu ve Burçin kardeşler evleri tamamlanınca anne ve babasıyla köylerine geldi. İstanbul'da yaşayan 2 abileri ise bu sene köylerine gelemediler. Dere kenarında piknik yaparken Sis Dağı tarafından gelen sel suları bir anda dere debisini yükseltmiş. Acımız büyük" dedi.

ŞİMDİ KİM OTURACAK O EVDE?

Acılı baba Mehmet Kırca, "Zekiye, kızlarımı da alıp gittin. Beni yalnız bıraktınız. Burçin kızım sana ev yapmıştım, 'Güzel olmuş burada dururum' diyordun. Şimdi kim oturacak bu evde" diyerek ağıtlar yaktı. İki genç kızın 20 yıl aradan sonra geldikleri köyden olaydan 1 gün sonra İstanbul'a dönüş hazırlığında oldukları öğrenildi. Burcu Kırca'nın İstanbul'da Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olduğu, Burçin'in ise bir şirkette satış sorumlusu olduğu öğrenildi.

'BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR'

Hayatını kaybeden ailenin akrabası Muzaffer Tıngır "İstanbul'dan gelmişler. Görenler, 'Birbirlerine sarılmışlar üçü birden' diyor. Yeni ev yapmışlardı. Evi görelim diye İstanbul'dan buraya geliyorlar. Yeni ev yapmıştı babaları, evi görelim diye kızlar özellikle ısrar edip, geliyorlar. Gelip evi görüp geri İstanbul'a döneceklermiş ama dönemediler. Kısmet buymuş" dedi.