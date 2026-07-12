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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Bir aile toprağa verildi

Bir aile toprağa verildi
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İzmir'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz'ün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrilerek ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz olay yerinde, babası Adem Gündüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan çiftin diğer oğulları Bedirhan Gündüz (18) ise tedaviye alındı.
Gündüz ailesinin cenazeleri memleketleri Kayseri'de toprağa verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR #KAYSERİ

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Bir aile toprağa verildi
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