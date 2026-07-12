Bir aile toprağa verildi

İzmir
'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri
'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz'ün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrilerek ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz olay yerinde, babası Adem Gündüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan çiftin diğer oğulları Bedirhan Gündüz (18) ise tedaviye alındı.
Gündüz ailesinin cenazeleri memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.