Bir aile yok oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde Arif Ö. idaresindeki otomobil, Ardahan karayolunun Güzelsu Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Nagehan Ö. ve Tuğçe Ö. hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servisi ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Hüseyin Karaköse (19) ile yanındaki arkadaşı Oğuzhan Bal (18) hayatını kaybetti. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde köprüden düşen otomobildeki Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) yaşamını yitirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Osman Ö.'nün (55) otomobilini park ederken çarptığı Cengiz Erdemir (42) öldü. Bolu'da kamyon ile minibüs çarpışması sonucu yolculardan Sevgi Sarıoğlu can verdi. Ordu'da, otomobilin çarptığı İmdat Temiz (58), hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu Haşim Yıldız (84) öldü