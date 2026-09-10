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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Bir aile yok oldu

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bir aile yok oldu
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde taziye ziyareti dönüşü meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saatlerinde Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 PY 283 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada Levent Çerçi yaşamını yitirirken, eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Büşra Çerçi (12) ve Mustafa Çerçi (15) de kaldırıldıkları Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) tedavileri sürüyor. Kazaya aşırı hızın neden olduğu öğrenildi. Levent Çerçi'nin cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BOZOVA #ŞANLIURFA

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