Bir aileye kâbusu yaşatan gaspçılar yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 9 Aralık günü yüzleri maskeli iki şüpheli, evde bulunan M.B. (32) ile R.H. (44) isimli kişilerin ellerini ve ağızlarını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, R.H.'yi darp edip ikamette bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük, 50 euro ve bir miktar Türk Lirası'nı gasp etti. Şüpheliler, evden çıkmaya çalışırken karşılaştıkları ev sahibinin oğlu M.M.'yi dövüp motosiklete binip kaçtı.Olayın polise intikal etmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin 4 suç kaydı bulunan A.H. (39) ve 1 suç kaldı olan A.G. (22) adlı kişiler olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla iki gaspçı yakalandı. Gaspçıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet susturucu, 2 adet fişek ve 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Olayda kullanılan bir motosiklet muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gasp Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.