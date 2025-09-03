"Bir Anadolu şenliği" coşkusu Tunceli’de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk durağında büyük ilgi gören 'Bir Anadolu Şenliği'nin ikinci durağını Tunceli'de gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Şenliğimizle Tunceli'yi bir hafta boyunca sanatın ve kültürün coşkusuyla buluşturacağız. Kültür sanat yolculuğuna Tunceli'de devam eden şenlik; sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan zengin programıyla kenti sanatla buluşturacak'' dedi.