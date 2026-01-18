Bir annenin en acı vedası

Adana'da, boşandıkları halde birlikte yaşadığı eşi evi terk edince cinnet getiren babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş kardeşler gözyaşları içinde uğurlandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı'nda kılınan cenaze töreninde anne Gizem Deniz'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. Evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş'ın cenazesi de Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.