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Giriş Tarihi: 26.4.2023 10:28 Son Güncelleme: 26.4.2023 11:47

Bir annenin en zor anı: Oğlum kucağımda can verdi

Adana'da bayramın son günü yeğeninin doğum gününden dönerken husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalması sonucu kurşunlardan birinin bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki oğlu Yusuf Arda’ya isabet etmesi sonucu kaybeden Fatma Fıratokulu (26), katillerin bir an öce yakalanmasını istedi. Acılı anne,  “Bir motosikletli caddeden geçerken, kaldırımdaki başka bir motosikletliye ateş etti. Oğlumun ağzından kan geliyordu. Yavrumu hemen kucağıma aldım. Ama oğlum kucağımda can verdi” diyerek gözyaşı döktü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir annenin en zor anı: Oğlum kucağımda can verdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 23 Nisan günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda Fatma Fıratokulu, oğlu Yusuf Arda ve kızı Adasu (9) ile kız kardeşine bayramlaşmaya ve yeğeninin doğum gününü kutlamaya gitti. Fıratokulu, eve dönmek için oğluyla birlikte sokağa çıktığında husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlardan birinden çıkan mermi, bebek arabasındaki Yusuf Arda'ya isabet etti. Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.

KATİLLER BİR AN ÖNCE BULUNSUN

Canından çok sevdiği oğlunu toprağa veren acılı annenin iki gözü iki çeşme. Fatma Fıratokulu, "Yeğenimin doğum günüydü, ablamı ziyarete gittik. Eşim, misafir geleceğini söyleyince eve dönmek için oğlum ile yeğenimi yanıma alırken, kızım ablamda kaldı. Bir motosikletli caddeden geçerken, kaldırımdaki başka bir motosikletliye ateş etti. Çocuklara baktığımda oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu. Kucağıma aldım ama nefes almıyordu. Arkasında kuzeni vardı, oğlum onu kurtardı. Yavrum kucağımda can vermiş, haberim yoktu. Kızım da bizle gelse belki o da vurulacaktı. İki ciğer acısı yaşayacaktım. Yavrumu benden alanların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet Fıratokulu (38) ise olaya karışan şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Bu acıya nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Daha 2 yaşında, masum bir çocuktu. İnsanlar bu kadar mı acımasız? Onların da ciğeri yansın" şeklinde konuştu.

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Bir annenin en zor anı: Oğlum kucağımda can verdi
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