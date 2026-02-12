Bir annenin isyanı: "Oğlumun ölümünde ihmal var, sorumlular bir an önce yargılansın"

Nevşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Serpil Demirel, 2 Ekim 2024 tarihinde dördüncü çocuğu Göktuğ'u dünyaya getirdi. Doğumdan bir süre sonra Göktuğ bebeğin boşaltım sisteminde sorunlar yaşaması üzerine aile hastanenin yolunu tuttu. Tedavi için Kayseri'ye giden aile, önce özel bir hastaneye başvurdu. Burada bebeklerine "Hirschsprung" (megakolon/bağırsak genişlemesi) teşhisi konulması üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Fakültedeki doktorların da tanıyı doğrulamasıyla tedavi süreci başladı. Henüz 52 günlükken hastaneye yatırılan Göktuğ bebek, yaklaşık 6 aylık tedavi sonrası 18 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti. Evladını kaybeden anne Serpil Demirel, süreçte ihmal olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÖK'TEN GELECEK RAPOR BEKLENİYOR

Savcılık, ilgili kurumun üniversite hastanesi olması nedeniyle durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. YÖK, şikayet üzerine bir muhakkik (soruşturmacı) görevlendirdi. Yaklaşık 8 aydır süren soruşturma neticesinde hazırlanacak rapor, savcılık tarafından değerlendirilecek. Raporun sonucuna göre ilgili doktorlar hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Acılı anne Serpil Demirel raporun bir an önce hazırlanması ve sorumluluğu olanların yargılanmasını istiyor. SABAH'a konuşan acılı anne, "Bebeğim normal doğumla sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak sonradan lavman olmadan tuvaletini yapamamaya başladı. 19 Kasım 2024'te ilaç tedavisine başlandı, ardından mide-bağırsak yıkama işlemi yapılacaktı. Ancak o gün oğlumun durumunda değişimler başladı. Masmavi, ışıl ışıl gözleri vardı, o gün ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyor, inliyordu. Defalarca doktora gidip durumu anlattım, bana 'Bir şeyi yok, evham yapma annesi' dediler. Bebeğim bir süre sonra kusmaya ve şişmeye başladı. Yapılan tetkiklerde kandaki sodyum değerinin 150 olduğunu sonradan öğrendim. 20 Kasım sabahı bu değer 180'e çıkınca çocuğumu apar topar yoğun bakıma alıp ilacı kestiler. Tomografi ve MR çekildi. Bir doktora ne olduğunu sorduğumda, 'Abla kusura bakma, bebeğin beyin kanaması geçiriyor' dedi. Nöroloji doktoru iki büyük beyin damarının tıkandığını söyledi. Bebeğimi küveze aldıklarında yoğun bakım doktoru ile klinik doktorlarının tartıştığını gördüm. Yoğun bakım doktoru, 'Neden daha erken getirmediniz, beni neden haberdar etmediniz?' diye çıkıştı ama diğer doktorların hiçbiri cevap veremedi. 21 Kasım sabahı Göktuğ kalp krizi geçirdi. Sonra entübe edildi. 6 ay boyunca hastanede kaldı. 6 ayın sonunda 18 Mayıs 2025'te bebeğimin cansız bedenini teslim aldım. Sorumluların bir an önce yargılanmasını istiyorum" dedi.