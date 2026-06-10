Bir ateşten bin hikâyeye

Bilnet Okulları'nın geleneksel yıl sonu etkinliği, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Bir Ateş, Bin Hikâye" temalı yıl sonu gösterisi sanat ve sahne performanslarını aynı platformda buluşturdu. Yaklaşık 400 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte dans, müzik ve dramatik anlatımlar izleyicilerden tam not aldı.

MEDENİYETLER SAHNEYE TAŞINDI

Gösteride insanlık tarihine yön veren kadim medeniyetlerin doğuşu, yükselişi ve dönüşümü sahne performanslarıyla anlatıldı. Simurg metaforu ise yeniden doğuşun, umudun ve ortak hafızanın simgesi olarak öne çıktı. "Uyan Ey İnsanoğlu" manifestosundan ilham alınarak hazırlanan gösteride öğrenciler; dans, ritim ve müziği bir araya getirdi. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahnelenen performanslar, özgün koreografiler ve güçlü görsel efektlerle desteklendi.

1500'DEN FAZLA DAVETLİ İZLEDİ

Veliler, okul yöneticileri ve davetlilerden oluşan 1500'den fazla kişinin katıldığı gecede öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlik, sanatın birleştirici gücünü ve eğitimin dönüştürücü etkisini ortaya koydu.