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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Bir Ayasofya daha açıldı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Bir Ayasofya daha açıldı

Fatih Sultan Mehmed’in Enez’i fethinin sembolü olan Edirne’deki Ayasofya Camisi 5 yıl süren onarım sonrası ibadete açıldı. İlk hutbeyi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi

Fatih Sultan Mehmed'in 1456'da Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camisi, 5 yıl süren onarım sonrası ibadete açıldı. Birkaç kez onarım gören tarihi camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2016'da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Tüm hazırlıkları tamamlanan Ayasofya Camisi, dün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın irat ettiği hutbe ve kıldırdığı cuma namazıyla ibadete açılmış oldu.



Erbaş, cemaatinden 56 yıl uzak kalan Enez Ayasofya Camisi'nin yeniden cemaatiyle buluştuğunu ifade ederek, minarelerin yarım asır mahrum kaldığı ezanlarına kavuştuğunu belirtti. Caminin ihyası için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, binanın imarı gibi içerisinde cami dersleriyle manevi imarın da yapılacağının altını çizdi.
Erbaş, duanın ardından cuma namazını kıldırdı.
Namaza açılışa katılan vatandaşların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren de iştirak etti.



ENEZ AYASOFYA CAMİSİ
Fatih Sultan Mehmed'in 1456'da Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası 12. yüzyıla ait yapı, mihrap, minber ve kesme taştan minare yapılarak camiye dönüştürüldü. Osmanlı döneminde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan eser, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü ve bu nedenle ibadete kapatıldı.
Tarihi caminin restorasyonu amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında ilk adım atıldı. Proje ve ihale aşaması sonrası 2016'da vakfiyesine uygun şekilde başlanan caminin restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.

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Bir Ayasofya daha açıldı
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