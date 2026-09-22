Haberler Yaşam Haberleri Bir babanın en acı günü! Önce eşini ardından evladını kaybetti: Umay bebek annesinin yanına defnedildi!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:16 Son Güncelleme: 22.09.2026 15:20

Bir babanın en acı günü! Önce eşini ardından evladını kaybetti: Umay bebek annesinin yanına defnedildi!

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen kazada 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetmişti. 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybeden 3 aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bir babanın en acı günü! Önce eşini ardından evladını kaybetti: Umay bebek annesinin yanına defnedildi!
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Kaza, 17 Eylül'de Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışındaki istinat duvarına çarparak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı.

UMAY BEBEK KURTARILAMADI

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Cansu Kocakurt, kurtarılamadı. Yaralı H.Ç.K. taburcu olurken, Umay bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da dün yaşamını yitirdi

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Umay bebeğin cenazesi, Karabük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda, annesi Cansu Kocakurt'un yanında toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN

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Bir babanın en acı günü! Önce eşini ardından evladını kaybetti: Umay bebek annesinin yanına defnedildi!
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