Bir buçuk yılda yaptırdığı teknesinin sevinci kabusa dönüştü

Fethiye'de çocukluğumdan bu yana denizlerde tekne sevdasıyla gençliğine geçiren evli iki çocuk babası 38 yaşındaki Mustafa Gündüz, Sare Sultan ve Julier Toraman isimli tekneleri ile günübirlik özel tur yaparak geçimini sağlıyordu. Fethiye'nin Karaçulla mahallesi'nden Mustafa Gündüz kızının adını verdiği tekneyi satıp yerine 17 metre büyüklüğünde yeni bir tekne yapımı için bir buçuk yıl önce Foça Mahallesi'nde karada çalışmaya başladı.

Yeni Turizm sezonuna bu tekneyi yetiştirebilmek için kış mevsimi boyunca mesaisini bu yeni tekneye harcadı. Yeni teknenin bitmesi ile birlikte büyük sevinç yaşayan Mustafa Gündüz teknesinin çalış mevkiinden denize indirilmesi için G.G. yönetimindeki traktör sahibi ile anlaştı. Deniz sevdalısı Mustafa Gündüz traktör ile çekilen teknenin bulunduğu römorka çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada römorkun tekerleği gündüzün üzerinden geçince ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Gündüz hayatını kaybetti.

Gündüz ,denizci arkadaşlarının katıldığı cenaze merasimi ile Karaçulha mezarlığında dualar ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Mustafa Gündüz'ün en yakın arkadaşlarından olan Fethiye Belediye Meclis üyesi ve Taksiciler Kooperatif başkanı Çağdaş Koçyiğit, Çocukluğundan bu yana denizciydi. Denizcilik sektöründe umutları vardı" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, "Böyle elim bir kaza nedeniyle arkadaşları olarak çok üzgünüz. İki çocuğu yetim kaldı. Çocukluğundan beri deniz sevdalısıydı Bugüne kadar ömrü denizde geçti, son 8-10 yıldır kendisi iki tekne yaptı. Günübirlik özel turlara çıkıp çalışıyordu. Kızının adı olan Sare Sultan isimli teknesini satıp yeni bir tekne yaptırmak için bir buçuk yıldır uğraş veriyordu. Fethiye'de tersanenin yetersizliği nedeniyle çalışta karadaki bu yeni tekne bitince çalış plajında kanaldan denize indirmek isterken bu talihsiz kaza yaşandı ve onu maalesef kaybettik. Denizcilik sektöründe umutları vardı, sektörün tabanından geldiği için liderlik yapmayı bile planlıyordu. Yeni 17 metrelik teknesinin sevincini yaşamak istiyordu. Sevenleri olarak böyle bir olaydan dolayı çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mustafa Gündüz'ün traktörün römorkuna çıkarken düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken traktör sürücüsü G.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.