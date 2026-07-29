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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Bir canın bedeli 20 taksitle 76 bin TL

Konya’da, 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan’ı, staj yaptığı tamirhanede geri manevra yaptığı kamyonetle duvar arasına sıkıştırarak ölümüne neden tamirci, 76 bin TL adli para cezasıyla kurtuldu. Parayı da 20 taksitle ödeyecek

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Bir canın bedeli 20 taksitle 76 bin TL
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Konya'da bir tamirhanede çalışan Hasan Büyükaşcı, geçen 15 Mart'ta, tamir için bırakılan araçla geri manevra yaptığı sırada, arkasında bulunan ve bir ay önce işe başlayan stajyer öğrenci Muhammed Salih Gövdetaşan'ı (15) duvara sıkıştırarak ölümüne neden oldu. Büyükaşcı, aracı kontrol etmek için geri vitese taktığı sırada ayağının bir anda debriyaj pedalından kaydığını ve kamyonetin istemi dışında yaklaşık bir metre gittiğini, frene basmaya çalıştığını ancak basamadığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda Büyükaşcı asli kusurlu, işyeri sahibi Mehmet Yelmez ise tali kusurlu bulundu.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
İddianamede, Büyükaşcı ve Yelmez hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi. 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 ay tutuklu kalan Büyükaşcı, 14 Mayıs'taki ilk duruşmada tahliye edildi. 22 Mayıs'taki karar duruşmasında ise Yelmez, 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay, Büyükaşcı ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Büyükaşcı'nın cezası 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 1 aya düşürüldü. Bu ceza ise adli para cezasına çevrildi. Büyükaşcı'nın 760 gün karşılığı olarak 76 bin TL'yi 20 taksitle ödemesine hükmedildi.

Baba Savaş Gövdetaşan (48) "Oğlumu ezen sanık, olaydan 10 gün önce de boğazını sıkmış. Belki kazayı da kasıtlı yaptı. Kamyonetin arkasına da o göndermiş. Birçok soru işareti var. İncelenmesini istedik. Ancak incelenmedi. Dosyayı istinafa taşıdık. İnşallah bu yanlış karardan dönülecek" dedi.

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