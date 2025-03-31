‘Bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirdim’

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde yaşayan, doğuştan görme, işitme ve konuşma engelli olan Selahattin Sarıyılmaz (65), görücü usulüyle 38 yıl önce Kars'ta yaşayan konuşma ve işitme engelli Seyhan Sarıyılmaz (63) ile evlendi. Bu evliliğinden 2 çocukları dünyaya gelen çiftin ilk günkü gibi süren aşkları, herkese örnek oluyor. İşaret dili tercümanı Kübra Çolak ile duygularını SABAH'a anlatan Seyhan Sarıyılmaz, "Selahattin doğuştan çok az görüyormuş. Nokta kadar hayata bakan Selahattin'in en büyük tutkusu güneşin doğuşunu ve batışını izlemekmiş. Bu nedenle gözündeki katarak ilerlemiş ve çocuk yaşlarında görme duyusunu tamamen kaybetmiş. Aracılar vasıtasıyla tanıştık. Ellerimizi tuttuğumuzda çok güzel bir elektrik aldık. O günden beride mutluluğumuz devam ediyor. Görmedik, duymadık ama birbirimizi çok sevdik" dedi. Eşim görmediği halde, gönül gözüyle ağaçtan kuş kafesi, minyatür soba, mini kulübe yapıyor. Ayrıca mahallenin bıçaklarını biliyor. Görmese de duymasa da konuşmasa da insanlara gönülden yardım ediyor. O görme engelli, ben ona göz oluyorum. İkimiz de duymuyoruz ve konuşamıyoruz ama kalpten anlaşıyoruz. Benim için çok kıymetli. Dünyaya bir daha gelsem yine onunla evlenirdim. Onu çok seviyorum" dedi.