Bir el de Ebuzer için uzansın: 2 yaşındaki Ebuzer Umut yaşama tutunmak istiyor

Diyarbakır'da dünyaya gelen Ebuzer Umut'un hayatı, bir yaşındayken geçirdiği yüksek ateşin ardından değişti. Yapılan tetkiklerde Ebuzer'e DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı konuldu. Hastalığın ardından aile, çocuklarının tedavisi için yoğun bir mücadele başlattı. Henüz yaşıtları gibi rahatça koşup oynayamayan Ebuzer Umut'un en büyük hayali, sağlıklı bir çocukluk yaşayabilmek. Aile, tedavi sürecinin devam edebilmesi için yaklaşık 130 milyon TL gerektiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

SABAH'a konuşan baba Nezir Umut, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarıştıklarını ifade ederek, "Tek isteğimiz evladımızın sağlığına kavuşması. Onun da diğer çocuklar gibi koşup oynadığını görmek istiyoruz. Destek olmak isteyen herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

Tedavi masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle aile, başlatılan yardım kampanyasının daha fazla kişiye ulaşmasını umut ediyor. Minik Ebuzer Umut'un yaşam mücadelesine destek olmak isteyen vatandaşların katkıları, tedavi sürecinde büyük önem taşıyor.