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Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:55

Hakkari’de aile içi anlaşmazlık kanlı bitti: Uzman çavuş eşi ve akrabasından 4 kişiyi öldürdü!

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, aile içi anlaşmazlık nedeniyle dehşet saçtı. Çıkan tartışmada silahını ateşleyen zanlı; eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını öldürdü. Olayın ardından ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Hakkari’de aile içi anlaşmazlık kanlı bitti: Uzman çavuş eşi ve akrabasından 4 kişiyi öldürdü!
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Edinilen bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzman çavuş Musa Gezer'in, iddiaya göre eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası silahla ateş açtığı belirtildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Gezer'in kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir, eşi Gülşen Gezer ve baldızı Deniz Demir olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞIR YARALANAN ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ağır yaralanan Musa Gezer, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HAKKARİ

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