Hakkari’de aile içi anlaşmazlık kanlı bitti: Uzman çavuş eşi ve akrabasından 4 kişiyi öldürdü!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Gezer'in kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir, eşi Gülşen Gezer ve baldızı Deniz Demir olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.