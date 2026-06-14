Hakkari’de aile içi anlaşmazlık kanlı bitti: Uzman çavuş eşi ve akrabasından 4 kişiyi öldürdü!

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzman çavuş Musa Gezer'in, iddiaya göre eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası silahla ateş açtığı belirtildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Gezer'in kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir, eşi Gülşen Gezer ve baldızı Deniz Demir olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
AĞIR YARALANAN ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından ağır yaralanan Musa Gezer, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.