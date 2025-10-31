“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği

Bu yıl 9.'su düzenlenen "İnovasyonda Kadın Projesi" Girişimcilik Kampı ve Ödül Töreni'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ile çok sayıda davetli, mentör ve girişimci katıldı. "İnovasyonda Kadın Projesi Girişimcilik Kampı'nda girişimciler mentör, yatırımcı, sanayici ve kendi ekip üyeleri çalışma imkânı buluyor; Girişimci-Yatırımcı Buluşmalarına, gelişim ve motivasyon toplantılarına katılıyorlar. Türkiye'nin her yerindeki kadın girişimcilere, sürdürülebilir eğitim ve mentörlük desteği veren KADEM, kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarını da teşvik ediyor. İstanbul Ataşehir'deki Sheraton Grand Hotel'de düzenlenen Ödül Töreni'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sözlerine "Bireyleri ve toplumları dönüştüren büyük atılımların arkasında, kadın aklının ve emeğinin izleri bulunuyor" diyerek başladı.

"ÖNCÜ TEKNOLOJİLERİMİZDE TÜRK KADINININ AKLI EMEĞİ VE ALIN TERİ VAR"

Bakan Kacır şöyle devam etti: "Kadim tarihimize baktığımızda, kurduğumuz her medeniyette kadınların etkin ve aktif rolünü sosyal hayatın dönüşümüne verdikleri katkılarda müşahede ediyoruz. Kadınların kurdukları vakfiyelerin hayır kurumu olmalarından ziyade, bir dönemin sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarının en önemli yüklenicisi olduklarını biliyoruz. Bugün de bireyleri ve toplumları dönüştüren büyük atılımların arkasında, kadın aklının ve emeğinin izleri bulunuyor... Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,2'sini oluşturan kadınlar; yapay zekâdan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alanda, Millî Teknoloji Hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor. Dünya lideri insansız hava araçlarımızda, yerli ve millî otomobilimizde, kutup bilim seferlerimizde ve uzay çalışmalarımızda Türk kadınının aklı, emeği ve alın teri bulunuyor."

CANAN SARI, "KADINLARIN FİKİR VE ÜRÜNLERİNİN İNSANLIĞA KATACAĞI DEĞERİ AÇIĞA ÇIKARTMAK İÇİN HER TÜRLÜ ENGELİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Teori ve uygulamanın iç içe olduğu eğitim programıyla çözüm odaklı bilgi üreten kadın girişimcilere, yol arkadaşlığı yaptıklarını vurgulayan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı şu ifadelerde bulundu: "KADEM'i kurarken kadınların fikir ve ürünlerinin insanlığa katacağı değeri açığa çıkartmak, sosyo-ekonomik hayata katılmalarının önündeki her türlü engeli kaldırmak en büyük idealimizdi. Ve bu ideal bize daima güç verdi. Bugüne kadar yürüttüğümüz projeler, ulusal ve uluslararası faaliyetler, söylem ve eğitim çalışmalarımızla bu yolda önemli bir mesafe kat ettik. 'İnovasyonda Kadın Projesi' ise bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri… Sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi, kadın girişimcilerin özellikle teknoloji ve yenilik odaklı projelerini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz."

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR, "KADINLAR TÜRKİYE'NİN KALKINMA SÜRECİNDE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR"

Açılış konuşmasında kadının üretime katılmasının, yalnızca topluma ve ekonomiye değil, kadının kendisine de güç kazandıracağını vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Kadınların yaşadıkları haksızlıkların büyük bir kısmı, tüm dünyada ekonomik eşitsizliklerden kaynaklanır. Üretmek, ekonomik bakımdan varlık gösterebilmek, yeteneklerini ortaya koymak; kadına yalnızca maddi değil, psikolojik ve duygusal bir güç de kazandırır" dedi. TÜİK'in 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde 'girişimci kadın', yani kendi işini kuran ya da kendi hesabına çalışan kadınların oranının yaklaşık yüzde 18 civarında olduğunu hatırlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar şu ifadelerde bulundu: "İnovasyonda Kadın Projesi, KADEM'in kadına dair vizyonunun en güçlü yansımalarından biri… Bu projeyi, Türkiye'nin kadın girişimciliğini Türkiye'nin kalkınma hikâyesine dâhil eden bir dönüşüm hareketi olarak görüyorum. Her yıl daha fazla kadın, bu proje sayesinde fikirlerini cesaretle paylaşarak onları güçlü iş modellerine dönüştürüyor ve Türkiye'nin kalkınma sürecinde aktif rol üstleniyor."

"BİR FİKRİM VAR DİYEN KADINLARA GİRİŞİMCİLİK KAMPI DESTEĞİ

2015 yılından bu yana yürütülen "İnovasyonda Kadın Projesi", yenilikçi iş fikirlerine sahip kadın girişimcileri destekleyerek kadınların üretim ve istihdam süreçlerine etkin katılımını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda programa kabul edilen 30 kadın girişimci, bir hafta süren eğitim ve mentörlük kampında iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldular. Kamp süresince girişimciler, alanında uzman eğitmenler ve montörler eşliğinde; iş modeli geliştirme, yatırımcı sunumu hazırlama, finansal planlama, pazarlama ve iletişim stratejileri gibi konularda kapsamlı eğitimler aldılar. Program sonunda katılımcılar, projelerini jüri karşısında sundular.

DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Sunumların ardından jüri değerlendirmesiyle iki kategoride seçilen 6 proje, toplamda 1 milyon 500 bin TL ödülün sahibi oldu. Dereceye giren girişimcilere ödülleri törenle takdim edildi. Sadece 2025 yılında 250 projenin başvurduğu programa bugüne kadar 2.670 kadın girişimci başvurdu; 235 kadın, KADEM'in düzenlediği kamplara katılma hakkı elde etti. Ön Kuluçka ve Kuluçka Kategorilerinde Ödüller:Birincilik Ödülü: 350 bin TL, , ikincilik Ödülü: 250 bin TL, Üçüncülük Ödülü: 150 bin TL 9. Dönem İnovasyonda Kadın Projesi'nin "Kuluçka" kategorisinde dereceye girenler: Kuluçka Birincilik Ödülü: Müjgan Öykü Şahin – "Kami" Kami, topluluk odaklı ve yapay zekâ destekli bir hikâye ve çizgi roman platformudur. 2 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük hikâye topluluğudur. Yazar ve çizerlere eserlerinden gelir elde edebilecekleri dijital bir ekonomi sunar. Platformda 400 binden fazla orijinal içerik bulunuyor; bu hikayeleri yayınevleri, markalar ve yapım şirketleriyle buluşturarak yeni filmlere, dizilere ve kitaplara dönüştürüyor. Hedefi, Türkiye'nin hikayelerini dünyaya taşımak - ve aynı başarıyı diğer ülkelerde de tekrarlamak. Kuluçka İkincilik Ödülü: Fatmanur Poyraz Ekinci – "Beetech" Beetech, arı sağlığını korumak için yenilikçi biyoteknolojik çözümler geliştiriyor.

Şirketin ürünü Varrovex, arıların kendi faydalı bakterilerinden elde edilen doğal bir koruma yöntemi. Kimyasal kalıntı bırakmadan parazitlere karşı etkili, probiyotik etkisiyle arıların bağışıklığını güçlendiriyor. TÜBİTAK destekli, 1000 kovan üzerinde test edilmiş, patent başvurulu ve Teknofest ödüllü Varrovex, 2027'de Yunanistan ve Brezilya'ya ihracat hedefiyle büyüyor. Beetech, doğadan ilham alarak sürdürülebilir arıcılığın geleceğini inşa ediyor.

Kuluçka Üçüncülük Ödülü: Handan Doğan – "Collaxir" Kolajen, vücutta cilt, kemik, kıkırdak ve tendon gibi dokulara esneklik ve dayanıklılık kazandıran bir proteindir. Collaxir, balık ve tavuk atıklarını sıfır atık yöntemiyle işleyerek insan kullanımına uygun kolajen parçacıkları, değerli yan ürünler ve etkisi kanıtlanmış sağlıklı yaşam ürünleri geliştiren; cilt, eklem ve genel hücre sağlığına katkı sağlayan bir biyoteknoloji girişimidir.

"Ön Kuluçka" kategorisinde dereceye girenler: Ön Kuluçka Birincilik Ödülü: Sümeyra Savaş – "SalmSense" SalmSense, gıdalarda bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olan salmonellanın tespitini dakikalar içinde gerçekleştirebilen hızlı bir tanı sistemidir. Gıdaları sıvı formda doğrudan ölçerek, mevcut laboratuvar testlerinden 100 kat daha hızlı sonuç üretir. Bu sayede gıda üretim zincirlerinde bir günden uzun süren analizlere gerek kalmadan, 30 dakika içinde saha koşullarında doğrulanabilir sonuç elde edilebilir.

2.Pelin İlhan - PA Biyoteknoloji: PA Biyoteknoloji hayvansız test yöntemleri konusunda çalışıyor. Deney hayvanları kullanılarak yapılan testlerin hayvan kullanmadan yapılabilmesi için hücre kültürü ortamında modeller oluşturuyor. Temel ürünü deri tahriş testi. Bu test kozmetik, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde ürün güvenliğini test etmek için yapılıyor. PA Biyoteknoloji Türkiye'de bu testi yerli olarak üretti. Rakiplere göre fiyat avantajı var ve Türkiye'deki müşteriler için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Laboratuvar ortamı bulunmayan müşteriler için test hizmeti de sağlanıyor. 3. Esma Erdem - Esm Enerji:Optimizer projesi, güneş enerjisinde kayıpları en aza indirip verimi en üst düzeye çıkaran yerli bir teknolojidir. Sahadaki her güneş panelini ayrı ayrı kontrol ederek sistem performansını yükseltir. Arıza ve gölgelenmeden etkilenmez. Güç optimizasyon cihazı ve izleme sistemidir.

KADIN GİRİŞİMCİLERE İLHAM VEREN ÖDÜLLÜ PROJE

Geçen yıl hayata geçen 8. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından "GÜDÜMLÜ PROJE" olarak onaylanan, KADEM'in yürütücülüğünü, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğini üstlendiği "İnovasyonda Kadın", bugüne kadar yüzlerce kadın girişimcinin iş fikrini hayata geçirmesine katkı sağladı. "İnovasyonda Kadın", kadınların yenilikçi potansiyelini ortaya çıkaran, fikirden ürüne uzanan bu yolculukta kadınların ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda güçlenmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ GLOBALE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Topluluk odaklı ve yapay zekâ destekli bir hikâye ve çizgi roman platformu "Kami" ile "Kuluçka" kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Müjgan Öykü Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz. Projemizin ismi Kami. Çizgi roman ve hikayecilik platformu. Hali hazırda 2 milyon kullanıcımız var. Aslında yazar çizerlere gelir imkanı sağlarken dizi film gibi farklı medya türlerine dönüştürmeyi destekliyoruz. Globale açılma turundayız İngilizce versiyonumuz hazır. Arapça versiyonumuz da çıkmaya çok yaklaştı. Aslında kültürümüzü globale taşımak istiyoruz diyebilirim.

Biz kadınlar olarak çalışmaktan hiçbir zaman geri durmuyoruz. Adım atmak ile başlıyor her şey. Türkiye'de pek çok destek var bizim gelişmemizi sağlayacak. O yüzden bence korkmayın adım atın daha çok bu alana girin. Girişimcilik etkinliklerinde daha fazla kadın görmeyi gerçekten istiyorum.

"HEM GIDA GÜVENLİĞİNİ HEM HALK SAĞLIĞINI KORUMUŞ OLACAĞIZ"

BANÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sümeyra Savaş, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Projemiz Samsens projesi ile katıldık yarışmaya. Samsens projesi ile amacımız dünyada en yaygın görülen 5 gıda patojeninden ilki olan salmonellanın mevzuata tabi olan takibi zorunlu olan bu patojenin hızlı bir şekilde gıdalardan tespitini mümkün kılmak. Bu sayede hem gıda güvenliğini hem de halk sağlığını korumuş olacağız. Ekonomiye de büyük bir katkı sağlamış olacağız. Sektörün salmonella patojeni ile ciddi bir problem yaşadığını biliyordum ve ihtiyaçtan oluştu aslına bakarsanız. Saha böyle bir problemin olduğunu söyledikten sonra biz bu ürünü geliştirmeye başladık ama daha sonra akademik tarafla sektör tarafı çok farklı kulvarlar ve bunu ürüne dönüştürmek gerçekten başka bir alana girmeyi gerektiriyor. Bu sebeple ben sektörün dilini öğrenmek için buraya geldim çünkü bilimi sahaya taşıyabilmek için yol haritasını öğrenmek gerekiyor. Bu doğrultuda KADEM bizlere çok uzun bir sürede deneyimleyebileceğimiz bilgileri bir hafta gibi kısa bir sürede ve gayet deneyimli eğitmenlerle işinin ehli insanlarla hap bilgiler şeklinde vermiş oldu. Kendilerine minnettarım. Maddi ve manevi olarak zor bir yola çıkıyoruz ama kadın girişimcilere vazgeçmemelerini öneririm. Yola çıkıp insanlara fayda sağladıktan sonra bütün yorgunluklar geride kalacaktır.