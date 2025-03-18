BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 26. bölüm izle ekranı başında yerler alındı.Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. Yeni bölümde olacaklar merak ediliyor. İşte Bir Gece Masalı son bölüm izle, full HD, kesintisiz
BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE
Bir Gece Masalı dizisi 26. bölümüyle ekranlara geliyor.
Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
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BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ
Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.
Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.