BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.

Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.