Haberler Yaşam Haberleri BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 18.3.2025 17:28

BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı için 26. bölüm izle aramaları başladı. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı dizide, Mahir ile Canfeza’nın aşkı seyirciyi ekran başına kilitliyor. Yeni bölümde, yıllar sonra ortaya çıkan Kürşat’ın oğlu Ozan, sadece babasının değil, Mahir ve Canfeza’nın da hayatını altüst eder. Üstelik Ozan, Kilimci ailesiyle ilgili pek çok sırrı içinde barındırmaktadır. Peki, Mahir ve Canfeza'yı neler bekliyor? İşte, ATV ile 18 Mart Salı günü Bir Gece Masalı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz detayları...

BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 26. bölüm izle ekranı başında yerler alındı.Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. Yeni bölümde olacaklar merak ediliyor. İşte Bir Gece Masalı son bölüm izle, full HD, kesintisiz

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı dizisi 26. bölümüyle ekranlara geliyor.

Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

BİR GECE MASALI BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kafese ilk Canfeza kuş geldi!"

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.

Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.

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BİR GECE MASALI 26.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm izle bilgisi
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