BİR GECE MASALI 27. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kafese ilk Canfeza kuş geldi!"

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır. Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.