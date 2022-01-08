Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi; Cebeci Mahallesi ve 50. Yıl Mahallesi'nde 1'i kafe, 1'i pizzacı, 1'i çiğ köfteci, 1'i dönerci toplamda 4 iş yerini soydu. Soyulan iş yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; titiz bir çalışmayla şüphelinin açık kimliğini çok kısa sürede tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

18 yaşından küçük olduğu belirlenen M.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne yerleştirildi.