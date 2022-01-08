Video Türkiye Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar
Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar

Bir gecede 4 iş yerini soydu... Aynı gün yakaladılar

08.01.2022 | 22:10

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Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir gecede 4 iş yerini soyan hırsızı titiz bir güvenlik kamera incelemesiyle kimliğini tespit ederek aynı gün yakaladı.

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