Bir gün milli yas ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle bugün bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Sosyal medya paylaşımında "İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adınaFilistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karara da yer verdi. Söz konusu kararda, milli yas nedeniyle bugün bütün yurtta ve dış temsilciliklerde güneşin batışına kadar bayraklarına yarıya çekilmesiinin uygun görüldüğü belirtildi.