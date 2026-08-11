Haberler Yaşam Haberleri Bir hafta önce evlenen 22 yaşındaki Halil kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:08

Bir hafta önce evlenen 22 yaşındaki Halil kaza kurbanı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Halil Aksak (22) hayatını kaybetti, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Aksak’ın bir hafta önce evlendiği öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bir hafta önce evlenen 22 yaşındaki Halil kaza kurbanı
  • ABONE OL

Ceylanpınar'dan Viranşehir yönüne seyir hâlinde olan Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halil Aksak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Meryem Aksak, Ahmet Aksak, Sümeyye Nur Aydınalp ve Muhammed Nur Aksak ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardındaki acı detay büyük üzüntü yarattı. Ceylanpınar'a bağlı Gümüş Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği belirtildi. Aksak'ın cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir hafta önce evlenen 22 yaşındaki Halil kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA