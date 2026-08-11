Bir hafta önce evlenen 22 yaşındaki Halil kaza kurbanı

Ceylanpınar'dan Viranşehir yönüne seyir hâlinde olan Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halil Aksak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Meryem Aksak, Ahmet Aksak, Sümeyye Nur Aydınalp ve Muhammed Nur Aksak ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardındaki acı detay büyük üzüntü yarattı. Ceylanpınar'a bağlı Gümüş Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği belirtildi. Aksak'ın cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı