Haberler Yaşam Haberleri Bir ilçenin simgesi haline geldi! 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki o ev satışa sunuldu: Değeri ise dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:09

Bir ilçenin simgesi haline geldi! 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki o ev satışa sunuldu: Değeri ise dudak uçuklattı!

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve kayalığın zirvesine inşa edilen 96 basamaklı ev alıcılarını bekliyor. "Düğün Dernek 2" filminin çekimlerine ev sahipliği yapan ve ilçenin simge yapısı haline gelen evin değeri ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Bir ilçenin simgesi haline geldi! 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki o ev satışa sunuldu: Değeri ise dudak uçuklattı!
  • ABONE OL

Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayalini gerçekleştirerek kayalığın zirvesine inşa ettiği ve yıllar içinde ilçenin simgelerinden biri haline gelen ev, 30 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

KAYALIĞA OYULAN 96 BASAMAKLI MERDİVENLE ULAŞILIYOR

İstanbul'daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam sürmek isteyen Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye'ye gelerek ilçe merkezine hakim kayalık alanda ev yapımına başladı. Kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.

İLÇENİN EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN YAPISI

Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TÜRKİYE O EVİ "DÜĞÜN DERNEK 2" FİLMİYLE TANIMIŞTI

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.

TAM 30 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILDI

Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, Haziran ayı sonunda evi satışa çıkarırken, ilçenin sembolleri arasında gösterilen yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZİNCAN #DÜĞÜN DERNEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir ilçenin simgesi haline geldi! 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki o ev satışa sunuldu: Değeri ise dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA