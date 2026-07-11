Bir ilçenin simgesi haline geldi! 96 basamaklı kayalıkların üzerindeki o ev satışa sunuldu: Değeri ise dudak uçuklattı!

İLÇENİN EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN YAPISI



Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.