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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Bir kadınla 70 kapsül getirmişler

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bir kadınla 70 kapsül getirmişler
Fas uyruklu kadın kuryelere 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı yutturarak ülkemize getirten uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya'nın da arasında olduğu 14 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgütün çalışma şeklinin anlatıldığı iddianamede, kadınlara Fas'a sık gidip gelen üyelerden Mehmet A.'nın aracılığıyla ulaşıldığı, örgüt üyesine ait Ataşehir'deki lüks bir sitede bulunan bir dairede kapsüllerin çıkartıldığı ve kadınların bu dairede konaklatıldığı anlatıldı. Sağlık kontrolleri sırasında kadınların çekilen MR görüntülerinde, 70-80 adet arası kapsülün tek bir kadınla Türkiye'ye sokulduğu ve Nisan ayı içerisinde 8 farklı kadının sırayla ülkeye giriş yaptığı kaydedildi. 14 şüphelinin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ithal etme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Bir kadınla 70 kapsül getirmişler
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