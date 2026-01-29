Bir oğlunu teröre, tüm ailesini depreme şehit verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, bir şehit ailesini daha tarifsiz bir acıyla baş başa bıraktı. 2020 yılında İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın ailesi, depremin simge noktalarından Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Onikişubat ilçesine bağlı Kale Köyü'nde yaşayan Saylak ailesi, şehidin üçüncü sene-i devriyesi dolayısıyla 5 Şubat günü Ebrar Sitesi'ndeki evde bir araya geldi. Şehidin babası Ömer Saylak ise o gece hayvanlarına bakmak için köyüne döndü.

04.17'DE GELEN FELAKET

Saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Ebrar Sitesi'ni yerle bir etti. Depremde; şehidin annesi Nigar Saylak, kardeşleri İbrahim ve Elife, ağabeyi Osman Saylak, yengesi Gülbahar Saylak, ablası Ayşe, eniştesi Kasım Çayır ile torunları Esmanur, Fatma Nigar ve Fatih Çayır hayatını kaybetti. Yengesi Gülbahar Saylak'ın ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.

"TÜM AİLEMİ ŞEHİT VERDİM"

Depreme köyde yakalanan şehit babası Ömer Saylak, yaşadığı acıyı SABAH'a anlattı: "Sabaha karşı büyük bir depremle uyandık. Hemen eşimi ve çocuklarımı aradım ama ulaşamadım. Şehir merkezine indiğimde Ebrar Sitesi'nin yerle bir olduğunu gördüm. Tüm ailem o enkazın altındaydı. Günler geçtikçe umudum tükendi. Eşim, çocuklarım, damatlarım ve torunlarım, şehit oğlum Fatih'in şehit olduğu 10 Şubat günü enkazdan çıkarıldı. Bir oğlumu teröre, tüm ailemi depreme şehit verdim"

"DEVLETİM VE MİLLETİM YANIMDA OLDU"

Deprem sonrası devletin yaraları hızla sardığını belirten Ömer Saylak, "Benim gibi herkes büyük acılar yaşadı. Devletimiz her an yanımızda oldu. Beni o zor günlerimde hiç yalnız bırakmadılar. Kaymakam,, askerler ve diğer yetkililer sürekli gelip benimle ilgilendiler. Devletimiz var olsun. Yıkılan binaların yerine yenileri kısa sürede yaptı ve teslim etti. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Başka bir ülkede bu kadar kısa sürede bu mümkün olmazdı" dedi.