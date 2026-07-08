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Giriş Tarihi: 8.07.2026 10:28

Bir şehrin kabusu oldu! 16 yaşındaki suç makinesi ne bulduysa çaldı: Hırsızlık anları kameraya böyle yansıdı!

Nevşehir'de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. 4 farklı iş yeri, 1 ev ve 1 camide meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayların şüphelisi olduğu belirlenen 16 yaşındaki çocuk ise polis ekiplerince aranıyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bir şehrin kabusu oldu! 16 yaşındaki suç makinesi ne bulduysa çaldı: Hırsızlık anları kameraya böyle yansıdı!
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Edinilen bilgilere göre, olaylar geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki şüphelinin, bir gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiye girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Kırıkkale'deki Sevgi Evleri'nden kaçarak Nevşehir'e geldiği öğrenildi.

HIRSIZLIĞA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ 16 YAŞINDA ÇIKTI

Polis ekipleri, otoyol güzergâhında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, şüphelinin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla iş yerlerine girip içeride dolaştığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NEVŞEHİR

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Bir şehrin kabusu oldu! 16 yaşındaki suç makinesi ne bulduysa çaldı: Hırsızlık anları kameraya böyle yansıdı!
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