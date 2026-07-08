Bir şehrin kabusu oldu! 16 yaşındaki suç makinesi ne bulduysa çaldı: Hırsızlık anları kameraya böyle yansıdı!

HIRSIZLIĞA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.