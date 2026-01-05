Haberler Yaşam Haberleri Bir simit 30 TL oldu iddiaları asılsız
Giriş Tarihi: 5.01.2026 22:23

Sosyal medyada son günlerde dolaşan “simit 30 TL, 40 TL oldu”, “bir simit bir çay 100 TL” gibi iddialara simitçilerden sert tepki geldi. Türkiye’nin dört bir yanındaki fırıncılar ve sokak simitçileri, fiyat algısı üzerinden oluşturulan dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Simit üreticileri, şu anda birçok ilde simit fiyatının 10 TL civarında olduğunu belirterek, "Simit aldı başını gitti" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan abartılı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

"SİMİT HALKIN SOFRASIDIR KÜLTÜRÜMÜZDÜR"

Simitçilerin ortak açıklamasında, "Simit bu ülkenin kültürüdür, sokak lezzetidir. Her kesimden insanın kolayca ulaşabildiği bir üründür. Simit üzerinden algı operasyonu yapılması doğru değildir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer de yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun tedirgin edilmemesi gerektiğini, resmi açıklamaların ve yerel fiyatların esas alınması çağrısında bulundu.

