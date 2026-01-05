Bir simit 30 TL oldu iddiaları asılsız

Simit üreticileri, şu anda birçok ilde simit fiyatının 10 TL civarında olduğunu belirterek, "Simit aldı başını gitti" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan abartılı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

"SİMİT HALKIN SOFRASIDIR KÜLTÜRÜMÜZDÜR"

Simitçilerin ortak açıklamasında, "Simit bu ülkenin kültürüdür, sokak lezzetidir. Her kesimden insanın kolayca ulaşabildiği bir üründür. Simit üzerinden algı operasyonu yapılması doğru değildir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer de yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun tedirgin edilmemesi gerektiğini, resmi açıklamaların ve yerel fiyatların esas alınması çağrısında bulundu.