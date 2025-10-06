SON DAKİKA: Bir tabak tavuk canından etmişti! 21 yaşındaki gencin trajik ölümü yargıya taşındı!

İstanbul'da tavuk ve gıda zehirlenmesine bağlı ölümler son dönemde alarm verici şekilde artıyor. Geçtiğimiz günlerde Fatih'te Hollandalı iki çocuğun, Eyüpsultan'da iki kardeşin zehirlenme sonrası hayatını kaybetmesi endişeyi büyütürken, bu tabloyu yargıya taşıyan ilk olay 4 yıl önce yaşanan bir trajedi oldu. Henüz 21 yaşındayken ailesiyle birlikte yediği tavuktan sonra rahatsızlanan Sezer Ergin, hayatını kaybetti. Sancaktepe'de yaşanan acı olay, gıda zehirlenmesi konusunda İstanbul'da mahkeme önüne taşınan ilk dava oldu.
Sezer Ergin
AKŞAM YEMEĞİ KABUSA DÖNDÜ
23 Aralık 2021 akşamı Ergin ailesi için sıradan bir akşam yemeği, kısa sürede kabusa dönüştü. Baba Seyfettin Ergin, Sancaktepe'de bir lokantadan soslu tavuk satın aldı. İddiaya göre yemekten sonra aile fertleri rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik belirtileri başladı. Ancak en ağır tablo 21 yaşındaki Sezer'de görüldü. Şikayetleri hafiflemeyen genç, önce aile hekimine başvurdu, ardından 25 Aralık sabahı saat 04.00 sıralarında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan hasta gence, ilk müdahaleyi görevli doktor Cem O. Yaparak serum tedavisi uyguladı ve "gastroenterit" tanısıyla ilgili kliniğe yönlendirdi. Ancak Sezer E., aynı gün öğleden sonra yeniden rahatsızlanarak tekrar hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 21 yaşında hayatını kaybeden Sezer'in ardından ailesi hem lokanta sahibi Erhan G.'yi hem de doktor Cem O.'yu sorumlu tuttu.
ACILI AİLE HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI
Acılı ailenin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifade veren şüpheli lokanta sahibi Erhan G., sattığı tavukların hijyenik olduğunu ve herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ileri sürdü. Ürünlerin gıda standartlarına uygun şekilde hazırlandığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli doktor Cem O. ise Sezer'in getirildiğinde durumunun stabil olduğunu ve gerekli tedaviyi uyguladığını belirterek "Hastaya serum verdim ve kliniğe yönlendirdim. Ben görevim başındayken eksik bir işlem yapmadım. Nöbet devrinde hastaneden ayrıldım ve hastayı taburcu eden ben değildim. Ben ayrıldıktan sonra vefat eden hastadan ben sorumlu tutulamam" dedi. Savcılık uzun süren incelemeler sonucunda soruşturmaya son noktayı koydu. Şüpheli Erhan G.'nin işlettiği lokantadan alınan tavuğun aile bireylerinde gıda zehirlenmesine yol açtığını ve bu nedenle Sezer'in ölümünde doğrudan etkili olduğunu belirledi. İşletmenin gıda güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli hijyen ve saklama koşullarına uymadığı değerlendirilerek şüphelinin "dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği" sonucuna varıldı.
SAVCILIKTAN "EKSİK MÜDAHALE" TESPİTİ
Aynı zamanda savcılık şüpheli Cem O.'nun da hastayı değerlendirme sürecinde büyük hatalar yaptığını vurguladı. Sezer'in hastaneye başvurduğunda yalnızca serum tedavisiyle gönderildiği, kan tahlili yapılmadığı, vital bulguların eksik kaydedildiği ve genç taburcu edilmeden doktorun görev yerinden ayrıldığı tespit edildi. Bu durumun tıbbi müdahalelerde özen yükümlülüğünün ihlali anlamına geldiği ve ölümle sonuçlanan süreçte etkili olabileceği ifade edildi.
Şüpheli Doktor C.O.
EMSAL DAVADA 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu da hazırlanan iddianameye temel oluşturdu. Raporda, hastayla ilgili tetkiklerin eksik yapıldığı ve vital bulguların kaydedilmediği değerlendirildi. Tüm bu tespitler ışığında her iki şüpheliye de ayrı ayrı dava açıldı. Şüpheli Erhan G.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenirken şüpheli Cem O.'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul'da son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakaları kamuoyunda endişe yaratırken, Sezer'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, hukuki açıdan da "tavuk zehirlenmesi nedeniyle hazırlanan ilk iddianame" olarak kayıtlara geçti.
UZMAN UYARDI: "EN BÜYÜK RİSK SICAKLIK VE HİJYEN İHMALİ"
SABAH'a konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, tavuk ürünlerinin üretimden sofraya kadar her aşamasında hijyen ve sıcaklık kurallarına uyulmadığında ciddi zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. En tehlikeli bakterilerden biri olan Salmonella'nın özellikle tavuğun yumurtalık kanalında yaşadığını ve kötü kesimhane koşullarında deriye bulaşarak çoğaldığını belirten uzman, "Bu bakteri 5 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklarda hızla ürer, bu da enfeksiyon veya toksin kaynaklı iki farklı zehirlenmeye neden olabilir" dedi.
ÇAPRAZ BULAŞMA VE PİŞİRME TEKNİĞİNE DİKKAT!
Tavuk ürünlerinin frigorifik araçlarla taşınması, markette soğutucu dolapların iyi kontrol edilmesi, ambalajda Tarım Bakanlığı onay numarasının aranması ve sulanmış paketlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman, pişirme ve mutfak hijyeninin de hayati olduğunu söyledi. Tavukların merkez sıcaklığının en az 70 derece olması gerektiğini, çiğ ve pişmiş gıdalar için ayrı doğrama tahtası ve bıçak kullanılmasının şart olduğunun altını çizerek "Çapraz bulaşma en büyük risklerden biri. Çözülen tavuğu yeniden dondurmak mikroorganizma yükünü katlar. Gözle görülmeyen bu bakterilerle mücadelede en etkili yöntem bilinçli tüketim ve doğru uygulamalardır" ifadelerini kullandı.