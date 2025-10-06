SON DAKİKA: Bir tabak tavuk canından etmişti! 21 yaşındaki gencin trajik ölümü yargıya taşındı!

ACILI AİLE HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI

Acılı ailenin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifade veren şüpheli lokanta sahibi Erhan G., sattığı tavukların hijyenik olduğunu ve herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ileri sürdü. Ürünlerin gıda standartlarına uygun şekilde hazırlandığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli doktor Cem O. ise Sezer'in getirildiğinde durumunun stabil olduğunu ve gerekli tedaviyi uyguladığını belirterek "Hastaya serum verdim ve kliniğe yönlendirdim. Ben görevim başındayken eksik bir işlem yapmadım. Nöbet devrinde hastaneden ayrıldım ve hastayı taburcu eden ben değildim. Ben ayrıldıktan sonra vefat eden hastadan ben sorumlu tutulamam" dedi. Savcılık uzun süren incelemeler sonucunda soruşturmaya son noktayı koydu. Şüpheli Erhan G.'nin işlettiği lokantadan alınan tavuğun aile bireylerinde gıda zehirlenmesine yol açtığını ve bu nedenle Sezer'in ölümünde doğrudan etkili olduğunu belirledi. İşletmenin gıda güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli hijyen ve saklama koşullarına uymadığı değerlendirilerek şüphelinin "dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği" sonucuna varıldı.