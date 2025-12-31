Bir teşekkürle ortalık karıştı: CHP’li vekil övdü, partililer köpürdü

Sabah saatlerinde şehir turuna çıkarak incelemelerde bulunan CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç gördüklerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Meriç, "Bu sabah mesaimize 05.00'te başladık. Şehrimizde etkili olan kar yağışına rağmen, ana arterler açık, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada aralıksız çalışırken, Haydi Büfeleri de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Bu özverili ve koordineli çalışmalar dolayısıyla Fatma Şahin başta olmak üzere, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Meriç'e teşekkür edip "Gaziantep Modeli işte budur. Birlikten kuvvet, kuvvetten başarı doğar" derken Meriç'e kendi partilerinden ise tepki geldi.

Meriç'i eleştiren CHP eski milletvekili adayı avukat Önder Alkurt, "Genel merkezde, Genel başkanda bir kıymetin yok. Büyükşehir adayı da olmak istiyorsun, bizden de olamayacaksın buna eminsin. Bir bahane bulup geçmek istiyorsun. Orta kalma Melih bey. Ya ak ol, ya kırmızı. Ama gri olma… Biz senin 37 gün yaptığın il başkanlığını da biliriz. Söyletme…." dedi.