Bir tıkla TDV gönüllüsü ol

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda daha etkin, planlı ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla "TDV Gönüllüsü" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayan TDV Gönüllü Otomasyon Sistemi, gonullu. tdv.org adresi üzerinden hizmet verirken mobil uygulama ile gönüllülerin faaliyetlere erişimi daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulan uygulama sayesinde gönüllüler, TDV tarafından gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine tek bir platform üzerinden ulaşabiliyor, kendilerine uygun çalışmaları inceleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyor.