Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:59

Bir ton ceviz çalan hırsızlar yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hırsızlar, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 46 çuval cevizi çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Yapılan ihbar sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyet ve jandarma güçlerinin düzenlediği ortak operasyonla 4 şüphelinin 2’si yakalanırken diğer iki hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay 1 Kasım gece saat 03.00 sularında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Bandırma Kuşcenneti Mahallesi'nde meydana geldi. 4 hırsız, bir traktörün römorkundan 46 çuval (yaklaşık 1 ton) cevizi bir minibüse aktarıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların, yanlarında getirdikleri tişörtleri maske olarak kullanmaları ise dikkat çekti.

Emniyet ve jandarma güçlerinin düzenlediği ortak çalışmalar sonucunda ele geçirilen cevizler ve iki şüpheli, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

