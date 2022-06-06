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Giriş Tarihi: 6.6.2022 14:01 Son Güncelleme: 6.6.2022 14:02

Bir tosuncuk vakası daha! 110 bin mağduru olduğu iddia edilen firmaya haciz!

ABBAS ÇAKAR
Bir tosuncuk vakası daha! 110 bin mağduru olduğu iddia edilen firmaya haciz!

Kocaeli İzmit İlçesinde de bir şubesi bulunan ve Ponzi sistemi kurarak Türkiye genelinde 110 bin kişinin parasını alıp kayıplara karıştığı iddia edilen Cancri Jewellery Şirketi’!nin şubelerinde haciz işlemi başlatıldı.

"Ponzi Sistemi" yıllardır bilinmesine ve toplum tarafından acı şekilde tecrübe edilmiş olmasına rağmen, birçok kişi kolay yoldan para kazanarak zengin olma hayali ile girdiği bu sistemin mağduru oluyor. Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı dolandırıcılık sistemin son adresi Cancri Jewellery Şirketi oldu. Kolay yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaş, kısa bir süre önce Türkiye'de değişik illerde şubeler açan bu şirketin mağdurları oldu. İddialara göre yüksek kâr vaadine kanan binlerce kişinin parasını âdeta buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı.

HACİZ YAPILDI

2021 yılında Türkiye' de açılan ve Ukrayna'lı DMYTRO PAVLENKO' nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede iddialara göre 110 bin üyeye ulaştı. Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1 buçuk ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Ödemelerini alamayan ve şubelerde muhatap bulamayan vatandaşlar, Telegram üzerinde grup kurdu. Cancri Jewellery' nin destek hesabına ve Telegram gruplarına binlerce mesaj atan vatandaşlar herhangi bir çözüme ulaşamadı. Süreç bu şekilde devam ederken bazı vatandaşların yapmış oldukları şikâyet ve açmış oldukları davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit İlçesindeki kapalı şubesine gidilerek, polis eşliğinde haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.

NASIL BAŞLAMIŞTI?

2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren Cancri firması, iddialara göre bu sayede alt kesimin güvenini kazandı. Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştırdı. Kurulan şubelerin ardından yüksek kazanım garantisi ile para topladı. Ardından Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu. Bayram arifesinde ise şubeler kapandı. Firmaya bazı vatandaşların 6 Milyonun üzerinde para yatırdığı, aylık 20-25 bin lira gibi tutarı firmadan geri aldıkları öne sürüldü. Yaklaşık 1 yıllık faaliyetinin ardından Cancri Jewellery'nin sahipleri sırra kadem bastı. Toplam 100 Milyon Doların üzerindeki bir paranın bu sistemle buharlaştığı da iddialar arasında yer alıyor.

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Bir tosuncuk vakası daha! 110 bin mağduru olduğu iddia edilen firmaya haciz!
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