Bir türlü gelmeyen İETT otobüsleri için şarkı listesi: Sen gelmez oldun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım sistemini altüst etmesi sonucu, bir türlü gelmeyen İETT otobüsleri nedeniyle duraklarda beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. İBB yönetimine şikâyetlerini iletmelerine rağmen bir sonuç alamayan vatandaşlar, bu sefer tepkilerini ironik bir şekilde dile getirdi. Bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüs sayısının artması, sefer sayılarının azalması nedeniyle duraklarda eskiye göre daha fazla vakit geçirir hale gelen vatandaşlar için, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi hazırlandı.Bugünlerde İETT duraklarına yapıştırılan sticker'ların üzerinde bir karekod yer alıyor. Seyir halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı sticker'lar, İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki duraklara yerleştirildi. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkılar yer alıyor. Büyük ilgi gören sticker'lar, 'ulaşamayanlar' etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalesi, İBB yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu şirkete verilmişti. Şirket 14 farklı ihale ile toplam 2 milyar TL'lik ihalenin tamamını almıştı. Mercedes otobüslerin bakım ve tadilatı için başvuruda bulunan Mercedes de İBB yönetimince 'yetersiz' görülerek ihale dışı bırakılmıştı.