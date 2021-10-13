‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler

Van'daki kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'e yakın göçmen yatıyor. Van Yenimahalle ve Seyrantepe mezarlığının bir köşesi göçmenlere ayrılmış. İlk yıllarda bir iki defin işleminin yapıldığı mezarlık her yıl giderek büyümüş. Burada Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak hatta Nijeryalı göçmenler yatıyor.