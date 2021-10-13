Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
‘Bir umut’ diye yola çıktılar, isimleri bile bilinmeden gömüldüler | Video 13.10.2021 | 09:08
01:00
02:12
DKMP, fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı | Video 13.10.2021 | 08:58
01:55
01:04
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
00:36
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
01:20
02:59
03:38
La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
00:43
SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
00:55
03:36
İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
00:13
Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
00:41
Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
01:21
Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
00:28
Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
02:43
En büyük kimsesizler mezarlığı Van’da. Burada, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isterken ölen 200’e yakın göçmen yatıyor. Burada Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak hatta Nijeryalı göçmenler yer alıyor.