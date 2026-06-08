Bir yanda sıcak bir yanda yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcak hava etkisini artırırken, iç ve kuzey bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Bu hafta Ankara başta olmak üzere bölgenin kuzey ve batısında öğleden sonra gelişecek kırkikindi yağışlarının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 26 ila 30 derece arasında seyredeceği Ankara'da, kısa süreli ancak kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu hava sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Hafta ortasında 27-29 derece seviyelerinde seyredecek sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 30 dereceyi aşması öngörülüyor.

İzmir'de hafta boyunca 30-32 derece arasında değişen sıcaklıklar görülürken, Manisa ve Aydın çevrelerinde daha yüksek değerler ölçülecek. Aydın'da sıcaklıkların 37 ila 38 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sıcaklıkların 35-37 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.



SU BASKINI UYARISI

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağış sele dönüşürken, caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı. Yetkililer, özellikle Afyonkarahisar, Isparta, Ankara çevreleri ile yağış beklenen diğer iç bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Niğde'de önceki gün sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılan Sabiha Dinçer (42) hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı.