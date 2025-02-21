Bir yastıkta 50 yılı devirdiler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinde yarım asrı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük ile İsminaz Küçük çiftini evlerinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda 3 çocuk ve 8 torun sahibi, Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük ile eşi İsminaz Küçük'ün Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evine konuk oldu. Küçük çifti ile yıldönümü pastasının mumlarını üfleyen Bakan Göktaş, tebriklerini iletti. Aileyle bir süre sohbet eden Bakan Göktaş, uzun ve mutlu evliliklerinin sırrını sordu. Göktaş, 'karşılıklı anlayış ve hoşgörü' yanıtını aldı. ANKARA