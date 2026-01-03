‘Bırak ölsün’ dediler vahşeti seyrettiler

İstanbul Fatih'te 31 Aralık'ta, 2 aylık bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeğin son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Yaren Y. ile birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen Bilal Y., anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yaren Y. ifadesinde şunları söyledi: "Bilal ile sosyal medyadan tanıştık. 1 ay görüştükten sonra evime geldi, hamile olduğumu fark ettim. 7 Kasım'da doğum yaptım ama bebek erken doğduğu için 15 gün yoğun bakımda kaldı. Olayın olduğu gün oğlumun yanında babam ve Bilal vardı. 11.00 sıralarında mama vermeye çalıştım, yemedi. Ben de ısrar etmedim. 3 saat sonra bebeğin nefesi kesildi. Herhangi bir müdahalede bulunmadık. Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra yatağın üzerine bıraktık. Ardından yemek hazırladık, yedik.Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğumda 'Zamanı gelince ben ararım' dedi. Babam 3 gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu, bilerek aç bırakıyordu. 'Bırak ölsün' diyordu."