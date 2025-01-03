Birbirlerine sarılmış halde bulundular

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şadiye Özkan (77) 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı. Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, önceki gün saat 17.00 sıralarında Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede arama yaptı.

Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli drone görevlileri de destek verdi. Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı. Torunlarının da yakında olabilme ihtimali üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler,

2 kardeşe saat 09.00 sıralarında babaannelerinin bulunduğu noktaya 300 metre mesafede bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak buldu. Gece boyunca aralıklarla yağan yağmurda ıslandıkları belirlenen bitkin haldeki Şadiye Özkan ile iki torunu Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan ve torunlarının durumunun iyi olduğu bildirildi.