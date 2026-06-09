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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:25

“Bircan Yıldırım” soruşturmasında yeni gelişme: Adli kontrol kararı verildi

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Bircan Yıldırım soruşturmasında yeni gelişme: Adli kontrol kararı verildi
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Sosyal medya içerik üreticisi "Bircan Yıldırım" hakkında yürütülen "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Yıldırım hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Bircan Yıldırım'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve belirli aralıklarla imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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“Bircan Yıldırım” soruşturmasında yeni gelişme: Adli kontrol kararı verildi
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