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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:33 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:33

Birde Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Birde Mi Bir De Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türkçede yer alan pek çok sözcük ve bağlacın nasıl yazıldığı ile alakalı olarak çeşitli araştırmalarda bulunuluyor. Kelime ve bağlaçların yazımında hata yapmak istemeyenler Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi internet sayfasından sözcüklerin doğru yazılışlarını takip ediyor. Bu noktada akıllara şu gibi sorular geliyor, “Bir de nasıl yazılır?” “Bir de bitişik mi, ayrı mı yazılır?” Birde bağlacının nasıl yazıldığı konusunda çelişki yaşayanlar tam anlamıyla doğru adresteler.

Birde Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Birde Mi Bir De Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden her gün milyonlarca insan bazı kelimelerin bitişik, ayrı ya da nasıl yazıldığını inceliyor. Bir de bağlacının da nasıl yazıldığı oldukça merak konusu. Bir de TDK doğru yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve yanlış yapmak istemeyenler detaylı bilgilere buradan ulaşabilirler. Peki, birde nasıl yazılır? TDK'ye göre bir de birleşik mi ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumu'na göre birde bağlacının doğru yazımı…

BİR DE NASIL YAZILIR?

Günümüzde özellikle bağlaçların yazımı konusunda yanlışlar yapılmaktadır. Eğer sizde hata yapmadan bu bağlacın nasıl yazıldığını öğrenmek istiyorsanız Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bir de bağlacı doğru yazımını bu başlık altında inceleyebilirsiniz.

TDK BİRDE YAZIMI

Ek olarak birden fazla anlamına gelen bir de bağlacı ayrı yazılır. Türk Dil Kurumu'na göre bu bağlacın doğru kullanımı bir de şeklindedir.

  • Bir de bana sor.
  • Bir de diyor ki…
  • Bir de şu var.

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Birde Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Birde Mi Bir De Mi, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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