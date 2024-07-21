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Giriş Tarihi: 21.7.2024 16:09 Son Güncelleme: 21.7.2024 16:26

Birecik'te bıçaklı saldırıya uğrayan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te bıçaklı saldırıya uğrayan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde petrol istasyonunda çalışan Abdullah K, daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Samet K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Abdullah K'ın gece vardiyasında çalışırken uyuduğu sırada gerçekleşti.

Samet K., Abdullah K'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah K, acilen Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha önce de aralarında tartışma ve kavga yaşanan iki akraba arasındaki bu olayın ardından, güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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Birecik'te bıçaklı saldırıya uğrayan işçi hayatını kaybetti
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