Birecik’te cezaevinden çıkan amcasını vurdu

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali A. ile cezaevinden çıkan amcası Kadir A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali A., yanında bulundurduğu silahla amcasına ateş ederek ağır yaraladı. Yaralanan amca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan amcanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Ali A.yı yakalamak için çalışma başlattı.

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