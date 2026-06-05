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Giriş Tarihi: 5.06.2026 12:02

Birecik’te cezaevinden çıkan amcasını vurdu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde cezaevinden çıkan amcasını tabanca ile vurarak ağır yaralayan yeğen olay yerinden kaçtı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te cezaevinden çıkan amcasını vurdu
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Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali A. ile cezaevinden çıkan amcası Kadir A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali A., yanında bulundurduğu silahla amcasına ateş ederek ağır yaraladı. Yaralanan amca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan amcanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Ali A.yı yakalamak için çalışma başlattı.

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#ŞANLIURFA #BİRECİK

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