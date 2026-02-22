Haberler Yaşam Haberleri Birecik'te feci kaza: 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kelaynak yolu bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslarla Birecik devlet hastanesine kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kelaynak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, seyir halindeyken kafa kafaya Meydana gelen kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu.

Kontrolden çıkan otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğeri ise yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. polıs kaza ile ilgili soruşturma başlattı

