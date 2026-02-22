Birecik’te feci kaza: 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğeri ise yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. polıs kaza ile ilgili soruşturma başlattı