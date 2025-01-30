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Giriş Tarihi: 30.1.2025 18:01 Son Güncelleme: 30.1.2025 18:04

Birecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Meydan Mahallesi'nde, kaza meydana geldi. Henüz sürücü ve plakları öğrenilmeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Zeynel Çelik ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralana motosiklet sürücüsü Çelik olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Birecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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