Birgün Gazetesi kediler üzerinden provokasyona kalkıştı!

Bakırköy Adliyesi'nde yaşayan kedilerin "sokağa atıldığı" yönünde çarpıtma haber yapan Birgün Gazetesi, kamuoyunu yayın organları ve sosyal medyada provakate etmeye çalıştı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasıyla gerçek ortaya çıktı. Başsavcılık, kedilerin sokağa bırakılmadığını, veteriner ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilip belediyelerin uygun barınma alanlarına alınmasının talep edildiğini duyurdu.

HAYVANLARIN YAŞAM HAKKI GÖZETİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, adliye binalarının kamu hizmetinin yürütüldüğü alanlar olduğunu belirterek, bina içinde ve çevresinde bulunan sokak kedilerinin temizlik ve hijyen açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle, ana hizmet binasındaki kediler için Bakırköy Belediyesi, Bahçelievler ek binasındaki kediler için ise Bahçelievler Belediyesi'ne yazı gönderilerek, kedilerin veteriner kontrolünden geçirilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve uygun barınma alanlarına alınması talep edildi. Başsavcılık, kararın hayvanların yaşam hakkı gözetilerek alındığını ve hiçbir hayvanın zarar görmediğini özellikle vurguladı.

BİRGÜN GAZETESİ ÇARPITARAK PROVAKE ETTİ

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin açıklamalarına dayandırılan Birgün Gazetesi'nin haberi, sosyal medyada hızlıca yayılarak tepki topladı. Haberde, kedilerin "zorla uzaklaştırıldığı" ve "yaşam haklarının gasp edildiği" gibi gerçek dışı iddialar yer aldı.

KEDİ BESLENME EVLERİ İNŞA EDİLDİ

Başsavcılığın Bakırköy ve Bahçelievler Belediyelerine yazdığı talimat yazısı neticesinde kediler için uygun yerlere kedi beslenme evleri dahi planlandı. Birgün Gazetesi ve yandaş bazı çevreleri buna rağmen kasıtlı olarak provoke eylemlerini sürdürdü. Özellikle adliye içerisindeki uygunsuz görüntülerin ortadan kalkması amaçlı yazıya rağmen, sosyal medyada provoke edici açıklamalar yaptılar.

SAĞLIK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başsavcılık açıklamasına göre, kedilerin adliye bahçesinden alınmasıyla birlikte, veteriner kontrolü, aşı ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanacak ve belediyelerin uygun barınma alanlarına yerleştirilecekler.