Biri evinde, diğeri yürürken öldürüldü

Adana'da 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, boşanma davası açtığı mahalle bekçisi eşi Hamza Eren Kocamaz tarafından, 24 yaşındaki Reyhan Acar ise kimliği belirlenemeyen kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Yüreğir ilçesinde yaşayan ve Pozantı Belediyesi'nde çalışan bir çocuk annesi Hatice Mine Kocamaz, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahalle bekçisi eşi Hamza Eren Kocamaz'ı terk ederek boşanma davası açtı.

Önceki gece Hatice Mine Kocamaz'ın evine giden Hamza Eren Kocamaz, 7 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına bir ateş ederek kaçtı. Hatice Mine Kocamaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Diğer acı olayda ise Reyhan Acar (24) Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13362 Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Genç kadına kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Acar, kurtarılamadı. Polis o şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.